Mehmet Ali Erbil'den 'Kaşar Ece Ronay' skandalı sonrası Deniz Akkaya'ya: Sana bel altı vururum!

İşte o skandal yazışmalar

Genç şarkıcı açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler yer alıyor. Mehmet Ali Erbil'in mesajları karşısında şaşkına dönen Ronay ise "Mehmet Ali bey tabi ki de böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bu ne demek böyle inanamıyorum. Başkasına yazdınız sanırım. Nasıl bir üslup şok içindeyim" diyerek cevap veriyor.