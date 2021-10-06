Mehmet Ali Erbil'den 'Kaşar Ece Ronay' skandalı sonrası Deniz Akkaya'ya: Sana bel altı vururum!
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da şarkıcı Ece Ronay ile yazışmaları ifşa olan şovmen Mehmet Ali Erbil'den, program sunucusu Deniz Akkaya'ya canlı yayında “sana belden aşağı çok iyi vururum” dedi! Deniz Akkaya canlı yayında çıldırdı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil klibinde oynadığı ve bir ropörtajında 'kardeşim' diye bahsettiği Ece Ronay ile yaşadığı skandal yazışmaların ifşa olmasının ardından, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Deniz Akkaya'ya, telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında 'Sana belden aşağı çok iyi vururum' diye seslendi.
Mehmet Ali Erbil'in genç şarkıcı Ece Ronay'ı tacizi gündeme bomba gibi düştü. Olayın perde arkasını anlatmak için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil Deniz Akkaya ile kapıştı.
"Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti"
Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi.
İşte o skandal yazışmalar
Genç şarkıcı açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler yer alıyor. Mehmet Ali Erbil'in mesajları karşısında şaşkına dönen Ronay ise "Mehmet Ali bey tabi ki de böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bu ne demek böyle inanamıyorum. Başkasına yazdınız sanırım. Nasıl bir üslup şok içindeyim" diyerek cevap veriyor.