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Mehmet Ali Erbil'den herkesi sevindiren görüntü! 9 Ay sonra bir ilk

Mehmet Ali Erbil'den herkesi sevindiren görüntü! 9 Ay sonra bir ilk

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalmanın ardından tek başına yürüyemeyen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü geldi. Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayağa kalktı.

Mehmet Ali Erbil'den herkesi sevindiren görüntü! 9 Ay sonra bir ilk - Sayfa 1

Geçtiğimiz Ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu da nüksedince yoğun bakıma alınmış ve tam 235 gün hastanede kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda iyileşerek hastaneden çıkan Mali, herkesi sevindirmişti.

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Mehmet Ali Erbil'den herkesi sevindiren görüntü! 9 Ay sonra bir ilk - Sayfa 2

Hastaneden ayrılmasının ardından tek başına, destek almadan yürüyemeyen Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini daha da mutlu edecek bir görüntü geldi. Erbil, 9 ayın ardından ilk kez tek başına ayağa kalktı.

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Mehmet Ali Erbil'den herkesi sevindiren görüntü! 9 Ay sonra bir ilk - Sayfa 3

Sosyal medya hesabı Instagram'dan ayakta durduğu bir fotoğrafı paylaşan Mehmet Ali Erbil, ''Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık'' notunu düştü. Erbil'in sevenleri fotoğrafın altına yorum yağdırdı. 

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Mehmet Ali Erbil'den herkesi sevindiren görüntü! 9 Ay sonra bir ilk - Sayfa 4

Hastanede kaldığı sıralar birçok kez umutsuzluğa kapıldığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günde evinin terasından, ''Allah’a şükürler olsun terasa çıkmakta varmış, teras keyfi'' fotoğrafını paylaşarak sevenlerini sevindirmişti. 

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