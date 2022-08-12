Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraf! ''Dünya rekoru bende'' dedi, haftada kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi
Sunucu Mehmet Ali Erbil her hareketiyle olay oluyor. Bu sefer de yaptı yapacağını. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Erbil, en son yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim.'' dedi, olanlar oldu...
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile arasında yaşananlardan dolayı neredeyse her gün magazin gündemine geliyordu. En son yaptığı cinsellik itirafını bomba gibi patlattı. Sosyal medyada canlı yayın açan ve herkesi şok eden açıklamalarda bulunan Erbil, bakın neler söyledi...
Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiriyor.
Daha önce şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar yüzünden günlerce konuşulan Erbil, bu sefer cinsel ilişki itirafında bulundu.
Rahatsızlığından dolayı ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta hesap açarak yayınlar yapmaya başladı.