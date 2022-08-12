Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraf! ''Dünya rekoru bende'' dedi, haftada kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile arasında yaşananlardan dolayı neredeyse her gün magazin gündemine geliyordu. En son yaptığı cinsellik itirafını bomba gibi patlattı. Sosyal medyada canlı yayın açan ve herkesi şok eden açıklamalarda bulunan Erbil, bakın neler söyledi...