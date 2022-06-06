Mehmet Ali Erbil yine rahat durmuyor Tuğba Ekinci'ye yaptığı yorum...
Yeni çıkardığı şarkının klibini sosyal medya hesabında yayınlayan Tuğba Ekinci, cesur sahneleriyle bomba gibi patladı. Klip görüntülerini paylaşan Tuğba Ekinci'ye Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi. Erbil, Ekinci'ye bakın ne yorumu yaptı...
Daha önce de Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil'in ismi bu sefer Tuğba Ekinci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yaptığı yorumla anıldı. İşte detaylar...
Tuğba Ekinci, ‘Bende Masken Yok’ isimli yeni şarkısının klibiyle olay oldu. Cesur sahnelerin yer aldığı klip Instagram'da kısa sürede dikkat çekti.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci yeni şarkısının klibi için de oldukça iddialıydı.
Klip için cesur kostüm tercih eden Tuğba Ekinci, düzgün vücut hatlarıyla dikkat çekti. Ekinci kalça danslarıyla oldukça cesurdu.