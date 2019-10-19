Mehmet Ali Erbil yine korkuttu sessiz sedasız hastaneye girerken görüldü
Geçtiğimiz ay yoğun bakım sürecinden çıkarak taburcu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün yine hastaneye girerken görüntülenince sevenlerini endişelendirdi.
Evinin banyosunda düşerek yaralanan, ardından yıllar önce atlattığı kaçış sendromu rahatsızlığı yeniden nüksederek 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün hastaneye gitti.
Maslak’ta özel bir hastaneye girerken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkuttu. Ancak Erbil'in kaçış sendromu hastalığından dolayı, her ay düzenli olarak aldığı serum nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.
Peki Kaçış sendromu nedir?
Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar.
Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan sonra katıldığı bir programda gözyaşlarına hakim olamayarak çok konuşulmuştu. Erbil, programda şu ifadelere yer vermişti: