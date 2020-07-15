Mehmet Ali Erbil yeni bir tedaviye başlıyor kök hücre tedavisi nedir
Geçtiğimiz haftalarda elleri titrediği videosuyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in önümüzdeki hafta kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi.
Yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, son olarak doktorlarının izniyle hastaneden çıkarak evinden tedavi görmeye başlamıştı. Senelerce Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Erbil, en son ise Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.
Ünlü komedyenin tekerlekli sandalyedeki haliyle hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görülmüştü. Mehmet Ali Erbil için yeni bir haber geldi.
Erbil, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kök hücre tedavisine başlıyor. Ünlü şovmen, Maslak'taki özel hastanede 40 gün boyunca steril bir ortamda izole edilecek.
Öte yandan Mehmet Ali Erbil uzun bir zaman sonra ilk defa dışarıya çıkmıştı. Erbil, İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etmişti. Erbil, yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdi.