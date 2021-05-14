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Mehmet Ali Erbil 'vicdan azabımdı' deyip itiraf etti! Nefise Karatay'la çıplak pozları için bakın ne dedi

Mehmet Ali Erbil 'vicdan azabımdı' deyip itiraf etti! Nefise Karatay'la çıplak pozları için bakın ne dedi

Televizyon ekranlarına yeniden Çarkıfelek ile dönmeye hazırlanan 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, çırılçıplak pozlarıyla ilgili yeniden açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil 'vicdan azabımdı' deyip itiraf etti! Nefise Karatay'la çıplak pozları için bakın ne dedi

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladığı röportajı büyük ses getirmişti. Geçmişine dair çeşitli itiraflarda bulunan Erbil'in sözleri olay olmuştu. 

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Mehmet Ali Erbil 'vicdan azabımdı' deyip itiraf etti! Nefise Karatay'la çıplak pozları için bakın ne dedi

Mehmet Ali Erbil, bir dönem çırılçıplak poz verdikleri Nefise Karatay ile ilgili yaptığı itiraf sosyal medyaya gündem olmuştu. 

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Mehmet Ali Erbil 'vicdan azabımdı' deyip itiraf etti! Nefise Karatay'la çıplak pozları için bakın ne dedi

Çırılçıplak fotoğrafla ilgili Erbil "Çok geride kaldı o ilişki. Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var." demişti.

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Mehmet Ali Erbil 'vicdan azabımdı' deyip itiraf etti! Nefise Karatay'la çıplak pozları için bakın ne dedi

"Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda." diyen Erbil "Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim." ifadelerini kullanmıştı.

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