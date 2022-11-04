Mehmet Ali Erbil tayt polemiğine katıldı Ronaldo açıklaması olay! 'Beni tanıdı!'

"Ronaldo beni tanıdı"

TikTok’ta canlı yayın yaparken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu dile getiren Erbil, “Beni tanıdı, eşi ve çocukları vardı yanında. ‘Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Ali Koç için hayal yok, o istese alır” dedi.