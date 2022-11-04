Mehmet Ali Erbil tayt polemiğine katıldı Ronaldo açıklaması olay! 'Beni tanıdı!'
Usta sanatçı Nükhet Duru'nun "Ne olur bu tayt olayına 'dur' deyin artık" başlattığı tayt tartışmasına ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den de ses geldi. Nükhet Duru'nun tayt çıkışıyla ilgili düşünceleri sorulan Erbil, önce "Ben tayt giymiyorum" şakasını yaptı, ardından "Kalın bacaklılar tayt giymesin" sözleriyle polemiğe dahil oldu. Erbil, Tiktok'ta trollenmesiyle ilgili de konuştu.
Önceki akşam Arnavutköy’deki Danış adlı mekâna girerken görüntülenen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, son günlerin çok konuşulan tayt tartışmasına katıldı.
"Ronaldo beni tanıdı"
TikTok’ta canlı yayın yaparken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu dile getiren Erbil, “Beni tanıdı, eşi ve çocukları vardı yanında. ‘Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Ali Koç için hayal yok, o istese alır” dedi.
TikTok’ta yayın yapan Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından trollendi. Manchester United’da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı
TikTok’ta yayın yapan Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından trollendi.