Mehmet Ali Erbil tartışmanın fitilini ateşledi! Kerem Bürsin'e öyle sözler söyledi ki...
Bir dönem ekranların sevilen yarışma programı Çarkıfelek'i sunan, yaptığı esprilerle insanları kahkahalara boğan aynı zamanda rol aldığı Hababam Sınıfı ve nice projelerdeki oyuncu kimliği ile de ön plana çıkan Mehmet Ali Erbil The Hope' adlı Hollywood yapımında yer almaya hazırlanıyor. Erbil genç açıklamalarıyla genç oyuncuları topa tuttu. Türk oyuncuları egolu bulduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi ve "İki günlük oyuncular dünyanın parasını alıyorlar" dedi
Bir dönem Çarkıfelek'i sunan, yaptığı esprilerle herkesi güldüren, aynı zamanda oyuncu kimliği ile de ön plana çıkan Mehmet Ali Erbil The Hope' adlı Hollywood yapımında yer almaya hazırlanıyor. Erbil genç açıklamalarıyla genç oyuncuları topa tuttu. Türk oyuncuları egolu bulduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi ve "İki günlük oyuncular dünyanın parasını alıyorlar" dedi
Bu sözler kavga çıkarır! Mehmet Ali Erbil genç oyuncuları topa tuttu. Kerem Bürsin için olay sözler... ‘The Hope' adlı Hollywood yapımında yer almaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, genç oyuncuları eleştirdi. Türk oyuncuları egolu bulduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi ve "İki günlük oyuncular dünyanın parasını alıyorlar.
Sinemayı bitirdiler, yakında dizileri de bitirirler." dedi. Ünlü şovmen, Kerem Bürsin için bakın ne dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve genç oyuncu Tolga Yüce, "The Hope" (Umut) adlı Hollywood filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dünyaca ünlü yıldızların yer alacağı yapım, en prestijli film festivallerinde yarışacak.