Mehmet Ali Erbil son haliyle herkesi şaşırttı aylar sonra ilk görüntüsü
Yaklaşık 7 ay yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından canlı yayın açarak aylar sonra ilk kez sevenleriyle buluştu.
Evindeki banyoda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavis gördüğü kaçış sendromuna yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulmaya devam eden ünlü şovmen, sosyal medya hesabından kısa süreliğine bir canlı yayın açtı.
Geçtiğimiz hafta Emel Sayın, konseri esnasında Mali'yi aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu. Ancak daha önce tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.
Erbil'i Instagram'dan takip eden kullanıcılar, canlı yayın bildiriminin gelmesiyle heyecana kapıldı. Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kişisel Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.
Mehmet Ali Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirirken, ünlü isme destek mesajları yağdı.