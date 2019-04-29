Mehmet Ali Erbil son haliyle herkesi şaşırttı aylar sonra ilk görüntüsü

Geçtiğimiz hafta Emel Sayın, konseri esnasında Mali'yi aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu. Ancak daha önce tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.