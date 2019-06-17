Mehmet Ali Erbil için tarih verildi! Hastaneden çıkınca ilk işi bu olacak
Geçtiğimiz günlerde hastaneden ilk görüntüleri gelen Mehmet Ali Erbil'in ne zaman taburcu olacağı ve hastaneden çıkınca ilk işinin ne olacağı belli oldu.
2018 yılının sonlarından itibaren kaçış sendromu nedeniyle hastanede tedavi altında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber geldi. Son olarak kızı Yasmin Erbil'in olumlu açıklamalarından sonra sevenlerini heyecanlandıran Erbil'in hastaneden çıkacağı tarih belli oldu.
Ses sanatçısı Onur Akay, Mehmet Ali Erbil ile ilgili haberi şu şekilde duyurdu; "Bugün iyi haber vereceğim. Mehmet Ali Erbil bu ay sonu taburcu oluyor ve taburcu olur olmaz sanatçı dostlarına yemek verecek."
Peki Mehmet Ali Erbil'e ne olmuştu?: Mali, 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ise geçtiğimiz hafta babasının zor günleri geride bıraktığını söyleyip "Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi.” demişti.