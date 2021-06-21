Mehmet Ali Erbil: Eski eşlerimi aldattıysam prostat olayım!

Ne olmuştu?

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki söz düellosu 'tecavüz iddia'sına taşınınca olanlar olmuş ve iki ünlü birbirine girmesinin hemen ardından barışma kararlarını açıklamışlardı. Erbil'den gelen ilk zeytin dalı mesajının ardından Seda Sayan da bugün İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, Erbil'in kendisine yaptığı hakaretler sonrası 'aldatma' vakasını 'tecavüz' olarak yanlış söylediğini, iftira atmadığını ancak yanlış kelimelerle kendini ifade ettiğine yönelik, İnstagram hesabından hikaye paylaşmıştı.