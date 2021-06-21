Mehmet Ali Erbil: Eski eşlerimi aldattıysam prostat olayım!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile girdiği 'tecavüz' polemiğinin ardından yine sosyal medyayı sallayan bir açıklamaya imza attı. Erbil, "Eski eşlerimi aldattıysam prostat olayım" dedi.
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan ile tartışmasının ardından yaptığı son açıklamayla yine magazin basınına bomba gibi düştü. Erbil, günlerce İnstagram'da tartışmalara yol açan magazinin bir numaralı gündemi haline gelen 'aldatma' ve 'tecavüz' iddialarının ardından eski eşleriyle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Çapkınlıklarıyla tanınan Erbil, "Eski eşlerimi aldattıysam prostat olayım" dediği açıklaması, sosyal medyadan yayın yapan magazin sitelerinin diline düştü. Erbil'in bu açıklamasının 'espri mahiyetinde' olduğunu ifade eden magazin sayfaları, açıklamayı samimi bulmadı.
Ne olmuştu?
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki söz düellosu 'tecavüz iddia'sına taşınınca olanlar olmuş ve iki ünlü birbirine girmesinin hemen ardından barışma kararlarını açıklamışlardı. Erbil'den gelen ilk zeytin dalı mesajının ardından Seda Sayan da bugün İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, Erbil'in kendisine yaptığı hakaretler sonrası 'aldatma' vakasını 'tecavüz' olarak yanlış söylediğini, iftira atmadığını ancak yanlış kelimelerle kendini ifade ettiğine yönelik, İnstagram hesabından hikaye paylaşmıştı.
İki dostun arası neden bozuldu?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil'in sosyal medya hesabından bir dönem yakın arkadaşı olan Seda Sayan'ın ekranlarda program sunmasına ilişkin 'geçmişinin düzgün olduğunu bilmeleri halinde iftar programı da sunduracakları' yönünde kinayeli bir ifadeyle paylaştığı sözlere, Sayan'dan Erbil hakkında 'Erbil'in evliyken evdeki yardımcıya tecavüz ettiği ve bu sebeple boşandığı' iddiası gelmişti.