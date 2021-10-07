Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı! 'Olay çözüldü' mesajı
Şarkıcı Ece Ronay'ın, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmesi ve "Nişanlıma telefon üzerinden 50 bin lira para teklifinde bulundu" demesinin ardından, Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'i evine davet etti ve videosunu paylaşarak konunun kapandığı mesajını verdi.
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğü mesajını verdi. Şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.
"Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim"
64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.
"Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"
Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak Deniz Akkaya ile tartışan ve bu tartışmada söylediği "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben" sözleri gündemde olan Mehmet Ali Erbil, bu kez kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı.
"Sanırım artık nişanlım değil"
Bu arada Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da ekledi.