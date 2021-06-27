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Mehmet Ali Erbil: Dedikodu çıkmasın diye kızım Yasmin ile program yapacağım

Mehmet Ali Erbil: Dedikodu çıkmasın diye kızım Yasmin ile program yapacağım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Bebek'te görüntülendi. Ünlü şovmen, kızı Yasmin Erbil ile program yapacağını söyledi

Mehmet Ali Erbil: Dedikodu çıkmasın diye kızım Yasmin ile program yapacağım

Mehmet Ali Erbil, önceki gün Bebek'teki bir mekanda dostları ile birlikte yemek yedi. Erbil, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaşadığı sağlık sorunları sonrasında zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil ile program yapacağını söyledi.

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Mehmet Ali Erbil: Dedikodu çıkmasın diye kızım Yasmin ile program yapacağım

Yakın zamanda televizyon programı yapacağını söyleyen ünlü şovmen, "Kızım Yasmin ile birlikte sunacağız. Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum. Hadi bakalım yine bir şeyler çıkarsınlar da göreyim." dedi.

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Mehmet Ali Erbil: Dedikodu çıkmasın diye kızım Yasmin ile program yapacağım

"Sevgilim yok, yürüyemiyorum ama..."

Erbil gazetecilerin, "Sevgiliniz var mı?" sorularına, "Sevgilim yok, yürüyemiyorum ama ben de sosyal medyada yürüyorum artık." diye espri yaptı.

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Mehmet Ali Erbil: Dedikodu çıkmasın diye kızım Yasmin ile program yapacağım

Erbil'in, oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin, şu sıralara annesiyle birlikte Dubai'de tatile yapıyor.

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