Mehmet Ali Erbil aylar sonra eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin'le dışarı çıktı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, yürümekte zorluk çeken ünlÜ şovmen, gazetecileri kırmayarak onlarla sohbet etti. Erbil, şunları söyledi:

"Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim"