Mehmet Ali Erbil aylar sonra eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin'le dışarı çıktı
Mehmet Ali Erbil, önceki gün eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin ve Seren Serengil ile dışarı çıktı.
İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Zor günleri geride bırakan Erbil'in son hali, hayranlarını sevindirdi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, yürümekte zorluk çeken ünlÜ şovmen, gazetecileri kırmayarak onlarla sohbet etti. Erbil, şunları söyledi:
"Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim"
Espriyle karışık yeni bir proje yağacağını söyleyen Erbil, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, ''Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum'' dedi.
Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin ve Seren Serengil de eşlik etti.