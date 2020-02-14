Meghan Markle 14 Şubat'ta Prens Harry'den ne beklediğini açıkladı!
Asi gelin olarak bilinen Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde Kraliyet ailesinden eşi Presn Harry ile aldıkları ayrılık kararları tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Meghan Markle'ın eşinde 14 Şubat2ta ne beklediği ortaya çıktı.
Meghan Markle, 2015 yılında kendisine ait blog sayfası The Tig'de yer alan yazısında, Sevgililer günü sabah ya öpücükle uyandırılmak ya da yatakta kahvaltı sürpriziyle karşılaşmak istediğini yazdı ve hediye olarak çiçek almak istediğini söyledi.
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Meghan blog yazısında, "Her 14 Şubat'ta bir Robert Doisneau fotoğrafına dalmış gibi hissediyorum, öpüşmek için nefis bir nefesle bekliyorum"
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"Tabii ki bunların hepsi hayalimde siyah beyaz oluyor"
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"Ve hediyeler açısından, yatakta kahvaltı, tatlı bir aşk notu ya da tek bir çiçek olsun, gerçekten önemli olan beni düşünmesi"
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