Meğer bu besinler bağımlılık yapıyormuş yemeden bir daha düşünün!
Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, bazı yemeklere olan bağımlılığımız neredeyse bir uyuşturucu bağımlılığı kadar ciddi boyutlarda. İşte yemeden önce bir kez daha düşünmemiz gereken o yiyecekler!
Dondurma
Sütlü olduğu için az kalorili olduğunu düşünülür ancak özellikle marketlerde satılan hazır dondurmalar yüksek oranda şeker, ek soslar, yağ ve bağımlılık yapan yüksek fruktozlu mısır şurubu içeriyor.
Kola
Kafein, fruktozlu mısır şurubu ve sodanın birleşiminden oluşan gazlı içeceklerde adeta tüm bağımlılık yapan maddeler bir arada! İçeriğindeki kafein ve şeker direkt kana karışarak anlık enerji verip sonrasında kişiyi halsiz bırakıyor.
Jelibon
Çok fazla şeker kullanılarak üretilen jelibonlar, genç yaşlı herkes için zarar teşkil ediyorken özellikle gelişim çağında olan çocukların çok sık tükettiklerini düşünecek olursak, kesinlikle uzak durulması gereken bir yiyecek diyebiliriz.
Biftek
Bağımlılık yapan gıdalar listesinden payını alan bir diğer gıda ise biftek. Kimse onu buraya yakıştıramasa da, evet; biftek de bağımlılık yapıyor.İşte bağımlılık yaptığı kanıtlanmış diğer besinler....