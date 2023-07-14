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Megastar Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgisiyle denizde aşka geldi

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Megastar Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgisiyle denizde aşka geldi

Megastar Tarkan ile aşkıyla tanınan Bilge Öztürk yıllar sonra yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile aşka geldi.

Megastar Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgisiyle denizde aşka geldi

Bilge Öztürk ilk olarak Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı. Tarkan ile Bilge Öztürk, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. Uzun süre ortalarda görünmeyen Bilge Öztürk yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, 2 yıldır aşk yaşadığı genç sevgilisiyle Akyaka'da tatilde. İkili, denizde aşka geldi.

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Megastar Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgisiyle denizde aşka geldi

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk'ün uzun süredir karnında kelebekler uçuşuyor.

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Megastar Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgisiyle denizde aşka geldi

Onu bu kadar mutlu edip ayaklarını yerden kesen kişi ise, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya...

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Megastar Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgisiyle denizde aşka geldi

Başta herkes Bilge'nin, fotoğraf sanatçıları Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle bu aşkı çok eleştirmiş, uzun soluklu olmayacağından dem vurmuştu. Ama herkes yanıldı...

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