Megastar Tarkan sosyal medya hesabından 'Ütopik temenniler' olacak paylaşımı yaptı!

"Biliyorum ütopik temenniler olacak ama dilerim ki 2020 tüm insanlık için bir farkındalık ve gerçeklere uyanış yılı olur. Dilerim ki hepimizin bu hayat denen yolculukta aynı yolun yolcusu olduğu bilinci artar ve birlik olma duygusu çoğalır.