Meedo'dan Hakan Sabancı ile birlikte olduğu söylenen Şeyma Subaşı'na kapak gibi gönderme
Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımla olay oldu. Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımının altında Türk takipçileri "Şeyma'ya gönderme bu" yorumları yaptı.
Mohammed Alsaloussi, şu sıralar adı Hakan Sabancı ile anılan eski sevgilisi Şeyma Subaşı'na olay bir göndermede bulundu. Instagram hesabından yaptığı imalı paylaşımla gündem olan Meedo'ya yorum yağdı!
Şeyma Subaşı ile uğruna dağları deldiği büyük aşkı Mohammed Alsaloussi'nin ilişkisi geçtiğimiz mart ayında bitmişti.
Aşk acısı çok kısa süren Şeyma Subaşı Türkiye'ye gelir gelmez adı aşk Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı.
Arzu Sabancı'nın her ne kadar oğluşunu bu ilişkide desteklemediği ileri sürülse de Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı ilişkisi iddialara göre tam gaz devam ediyor.