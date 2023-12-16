Meclis'te peş peşe istifalar! 600 milletvekilinden 53'ü partilerinden ayrıldı
14 Mayıs'ta seçilen 600 milletvekilinden 52'si, seçimlerin üstünden geçen 7 ayda partisinden istifa etti, 1'i ise ihraç edildi.
Seçimlerin üzerinden 7 aylık süre geçti. Bu süreçte 600 milletvekilinden 53'ü Meclis'e girdikleri partilerinden siyaset yapmıyor. İttifak sistemi veya parti içi krizlerle 52 milletvekili istifa ederken, 1 milletvekili ise ihraç edildi.
NTV'de yer alan habere göre CHP listelerinden seçime giren 39 milletvekilinden 38'i istifa ederken, Mustafa Sarıgül CHP'de kaldı.
Ayrılan 38 milletvekilinden 15'i DEVA'ya, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü Demokrat Parti'ye ve 1 milletvekili ise İYİ Parti'ye geçti.
Gelecek Partisi'ne geçen 10 milletvekili grup kurabilmek için yeterli çoğunluğu sağlamak adına yine istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti.