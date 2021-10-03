Meclis'te milletvekillerinin yumruklaşmasını önleyecek sistem kuruldu! Vekile bakır topraklama
Genel Kurulu'ndaki kavgalar tarihe mi karışıyor? Genel Kurul salonundaki dev halının altına ‘vücut enerjisini alan’ bakır bara sistemi yerleştirildi Bu sistem, statik elektriğin topraklanmasını sağlayacak böylece vekiller daha az kavga edecek...
Meclis, yeni yasama yılına, yenilenen salon ile girdi. Genel Kurul salonundaki dev halının altına ‘Vücut enerjisini alan' bakır bara sistemi yerleştirildi. Bu sistem, statik elektriğin topraklanmasını sağlayacak. Bakır, insan vücudunda biriken aşırı öfke ve kırgınlık gibi duyguların azalmasında rol oynuyor. Yeni sistem sayesinde TBMM Genel Kurulu'nda daha az kavga çıkması bekleniyor. 27. Dönem 5. Yasama yılının açılışıyla birlikte Meclis'teki yeniliklerden bazıları şöyle;
Hidrolik Kürsü: Konuşma kürsüsü hidrolik iner-çıkar sisteme çevrildi. Duvar yüzeylerindeki akustik boyalar yenilendi, tüm koltukların bakımları yapılarak reji odası arkasındaki depo alanına sistem odası oluşturuldu.
Bakır döşeme: Salonda tek parça dev halı kullanıldı. Halı antistatik, alev almayan ve teflon yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilecek. Halının altına ise statik elektriğin topraklanması amacıyla bakır bara sistemi yerleştirildi. Bakır, insan vücudunda biriken aşırı öfke, kırgınlık gibi duyguların aktarılmasında büyük önem taşıyor.
4K uyumlu kamera: Salonda bulunan SD (720×576 piksel) çözünürlüklü kameralar HD (1920×1080 piksel) özellikte yeni kameralarla değiştirildi. 8 adet kamera ile çekilen görüntü, salonun iki yanına asılan iki büyük ekranla salona aktarılacak.