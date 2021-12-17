Meclis'te bir ilk! Bu kez kadın milletvekilleri kavga etti erkek milletvekilleri zor ayırdı
MECLİS'te bugüne kadar hep erkek milletvekilleri arasında kavgalar, yumruklaşmalar yaşanırdı. İlk kez kadın milletvekilleri kavga etti. Kadın milletvekillerinin kavgasını araya giren erkek milletvekilleri ayırdı. İşte o görüntüler...
2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin maddeleri görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu, bu kez kadın milletvekillerinin kavgasına sahne oldu. Birbirlerinin üzerine yürüyen kadın milletvekilelerini, araya giren erkek milletvekilleri ayırdı. İşte Sözcü gazetesinin haberinden çarpıcı fotoğraflar...
Bütçe görüşmelerinin 11. gününde söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 10 dakikalık konuşmasının büyük bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve CHP'yi hedef aldı.
Ayvazoğlu'nun ağır sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondaki tüm CHP milletvekilleri için 2'şer dakika sataşmadan söz istedi.
Meclis Başkanvekili Haydar Akar da bu talebi olumlu karşılayınca iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik yaşandı. Haydar Akar, oturuma ara verdiği sırada önce MHP ve CHP arasında tartışmalar yaşandı.