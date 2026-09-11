MEB ortak yazılı sınav takvimini açıkladı! 6, 7, 9 ve 10. sınıf sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak ülke geneli ortak yazılı sınavların tarihlerini netleştirdi. “MEB ortak sınavları ne zaman?”, “6. sınıf ortak sınav tarihi ne?”, “7, 9 ve 10. sınıf hangi derslerden ortak sınava girecek?” gibi sorular araştırılıyor. Açıklanan takvimde 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri yer alıyor. Peki ilk ortak yazılı ne zaman yapılacak, hangi sınıf hangi gün sınava girecek? İşte ayrıntılar...

MEB 2026-2027 ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB’in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke genelinde 8 ortak yazılı sınav yapılacak. İlk dönem birinci yazılıları 11 ve 12 Kasım 2026’da, ilk dönem ikinci yazılıları ise 5 ve 6 Ocak 2027’de gerçekleştirilecek. İkinci dönemdeki ortak sınavlar da 6-7 Nisan ile 8-9 Haziran 2027 tarihlerinde uygulanacak.

6. SINIF ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

sınıf öğrencileri ilk olarak 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Matematik dersinden ülke geneli ortak yazılıya girecek. İkinci dönemin ikinci ortak yazılısında ise 8 Haziran 2027 Salı günü Türkçe sınavı yapılacak. Böylece 6. sınıflar eğitim yılı boyunca iki farklı dersten merkezi ortak yazılıya katılacak.

7. SINIF ORTAK SINAV TARİHLERİ HANGİ GÜNLER?

sınıfların ilk ülke geneli ortak yazılısı 5 Ocak 2027 Salı günü Türkçe dersinden yapılacak. İkinci ortak sınav ise 6 Nisan 2027 Salı günü Matematik dersinden uygulanacak. Öğrencilerin sınav kapsamındaki konu ve kazanımları, MEB’in ayrıca yayımlayacağı konu-soru dağılım tablolarından takip etmesi mümkün olacak.

9. SINIF ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

sınıf öğrencileri 6 Ocak 2027 Çarşamba günü Matematik dersinden ortak sınava girecek. İkinci dönemde ise 7 Nisan 2027 Çarşamba günü Türk Dili ve Edebiyatı ortak yazılısı yapılacak. Böylece 9. sınıf düzeyinde de iki ayrı ders ülke geneli ortak sınav kapsamında yer alacak.

10. SINIF ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

sınıfların ilk ortak sınavı 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yapılacak. Eğitim yılının son dönemindeki ortak sınav ise 9 Haziran 2027 Çarşamba günü Matematik dersinden gerçekleştirilecek. Bu tarihler MEB’in 2026-2027 ülke geneli ortak yazılı sınav takviminde yer alıyor.

ORTAK SINAVLARDA HANGİ DERSLER VAR?

2026-2027 takviminde 6. sınıflar için Matematik ve Türkçe, 7. sınıflar için Türkçe ve Matematik, 9. sınıflar için Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı, 10. sınıflar için ise Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri bulunuyor. MEB, konu-soru dağılım tablolarını ve uygulama esaslarını ayrıca duyuracak.