Mazlum Abdi’nin Akıl Hocaları Kim?

Sırrı Süreyya Önder ve DEM heyeti, Terörsüz Türkiye için ilk aşama olan Apo’yla görüşmelerin gerçekleşmesi kısmını oldukça sağlıklı yürüttü. Başlamak bitirmenin yarısıdır. DEM heyeti süreci hassasiyetle ilerletti. Tülay Hatipoğulları süreçle ilgili zaman zaman farklı düşünse de bu düşünceleri sürece sızmadı.

Kandil nisan ayında yapmayı planladığı kongreye Apo’nun başkanlık etmesini istiyor. Kandil kendince el yükseltiyor. Bu isteğin mümkün olmadığını bildiği halde… Böyle bir isteğin gerçekleşmeyeceğini Apo’da biliyor, hatta emin.

Yapılacak kongrede önemli olan mesajın verilmesi PKK’nın silah bırakması ve PKK’nın kendini lav etmesidir.

Kandil geçmişte Apo’nun kararına rağmen silah bırakma teklifine yanaşmamıştı.

‘Kandil silah bırakmayacak’ sesleri şimdilerde de yükseldi.

Ancak yükselen sesi kesen çağrı PKK’nın kongresinde silah bırakma kararını alıp kendini lav edeceği şeklinde.

Ülkeler bu denli büyük kararlar aldığında mutlaka süreci sabote eden kötü niyetli güçler ortaya çıkar. Bizim ülkemizde coğrafi konumu gereği dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun göz mesafesinde takip ettiği, başarı ve gücünün hazm edilemedi bir eksende.

Daha önceki süreçlerde de hazımsızlıklar ve sabotajlar ABD, FETÖ, İNGİLTERE ve ALMANYA sponsorluğunda yapılmıştı.

PKK’nın o gün ki besin kaynakları olan ülkeler PKK’yı istedikleri gibi kodlayıp yönettiler ve sabotajlarını kanlı ve yüksek hasarlı olarak hayata geçirdiler. Ama bu defa karşılarında eski Türkiye yok. Gücüne güç katan güçlü Türkiye var.

ABD’nin, İsrail’in, İngiltere’nin PKK üzerindeki gücü etkisi hafife alınmamalı.

Çünkü bazı devletler bölgedeki terörün bitmemesi için güç birliği yaparak palazlanıyor.

PKK’nın kongresinin nisan ayında yapılacağı konuşulurken bu sürecin daha fazla uzamaması adına acele etmek gerekir.

Bir an önce hedefe ulaşmak için ivme kazanılmalı.

PKK yapılması planlanan kongresinde;

Silah bırakma kararı alacak, Kendini feshedecek.

PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakma kararının alınması bir anlamda kurucu lider Apo’ya olan sadakat testidir. Apo’nun iradesinin PKK tarafından kabulüdür.

1978’den bu yana süre gelmiş Türkiye’nin ekonomik anlamda ciddi bedeller ödediği, can verip can aldığı bu süreç artık sonlanıyor. Yola çıkıldı artık.

Apo’nun “Tüm gruplar silah bırakmalı” sözüne, YPG / SDG Lideri Mazlum Abdi: Öcalan'ın çağrısı PKK'ya, bize değil sözüyle karşılık verdi.

Sırrı Süreyya Önder o sözlere “Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir” diyerek gecikmeden yanıt verdi.

Hatta Sırrı Süreyya Önder gerekirse Rojava’ya gidilebileceğinide ekledi.

Doğabilecek krizler; gayretle ve azimle aşılabilir. Özellikle kritik konularda ve kritik zamanlarda krizler sükûnetle çözülmeli.

Suriye’de PKK-YPG’nin silah bırakmaya karşı duruşu Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren bir konu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanıdığı YPG / SDG unsurlarına karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını düzenlemişti. Bu operasyonları Mazlum Abdi unuttu sanırım gerekirse tekrardan hatırlaması sağlanmalı.

Arkasına ABD ve İsrail alarak kuyuya inenlere Türkiye beton döker. Bölgenin yeniden bölünmesine, parçalanmasına ve ayrıştırılmasına müsaade etmeyen güçlü Türkiye pusuda bekleyen çakallara fırsat vermeyecek.

Terörsüz Türkiye hedefi kanlı ve kirli planları ortadan kaldırma ve yazılan senaryoların çekilememesi için var gücüyle yol almaktadır. Sponsor İsrail ve yandaşları Mazlum Abdi’nin aynı zamanda akıl hocaları.