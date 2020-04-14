Mazhar Alanson müjdeli haberi duyurdu! Dede oluyorum inşallah
Ünlü müzisyen Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından takipçilerine müjdeli bir haber verdi. Alanson, "Dede oluyorum inşallah" sözleriyle torun beklediğini duyurdu.
2019'un Ağustos ayında nikah masasına oturan Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson ve eşi Kübra Çiçek, mutlu evliliklerini sürdürürken, çiftten müjdeli bir haber geldi. Müjdeyi ise sosyal medya hesabı Instagram'dan ünlü müzisyen sevenlerine duyurdu.
"Dede oluyorum": Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından oğlunun ve gelininin fotoğrafını paylaşarak "Dede oluyorum inşallah" notunu düştü. Alanson, gelen yorumlar üzerine ise, "Dualarınız için çok teşekkürler, amin" ifadelerini kullandı.
Mazhar Alanson Kimdir?
Mahmut Mazhar Alanson, ya da bilinen adıyla Mazhar Alanson (d. 13 Şubat 1950, Ankara), Türk şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu. Mazhar-Fuat-Özkan grubunun vokalisti olarak tanınır.
1995'te Mazeretim Var Asabiyim ben albümünden sonra MFÖ müzikal çalışmalarına ara verince, Mazhar Alanson solo kariyerine başladı. 1998'de oynadığı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminin film müziklerini yaptı.