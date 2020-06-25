Mayolu pozlarını paylaşan Gülben Ergen sosyal medyada ortalığı salladı
Gülben Ergen, mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Gülben Ergen'e takipçilerinden beğeni yağdı.
Son günlerde Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak başarılı şarkıcı, ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan’a Cihan Nacar tasarımlı mayosuyla pozlar verdi. Ergen, mayolu pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Şeyda Coşkun ile sıkı bir diyete başlayan bir yandan detoks yapıp, her sabah yürüyüş yapan Gülben Ergen'in görüntüsü olay oldu. Mayo ile verdiği pozu sosyal medyası üzerinden paylaşan Gülben Ergen dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ergen, Instagram paylaşımlarının altına ise şu notu düştü:
''Az ye, az konuş, kendini say. Gerisi güzel oluyor''
Verdiği pozlar ile İddialı bir duruş sergileyen Gülben Ergen "Yıllarım bana çok güzellikler kattı. Yaşanmışlıklarımı, İstikrarlı ve kararlı olmayı seviyorum.. Şu an ki; hayatımın bana verdiği olgunluk ve ürettiklerimle çok mutluyum." dedi.