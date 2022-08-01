Maymun Çiçeği virüsünün yeni belirtileri ortaya çıktı! Özel bölgenizde bu değişiklikler varsa dikkat!
Koronavirüsün ardından en çok ismi duyulan hastalık olan maymun çiçeği virüsünün yeni semptomları keşfedildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede maymun çiçeği virüsü sebebiyle küresel acil durum ilan edilmişti. Virüsün giderek yayılması sonrası hastalığın belirtileri hemen hemen herkes tarafından merak ediliyor. Yapılan son çalışmalar neticesinde maymun çiçeği virüsünün yeni belirtileri ortaya çıktı. Bunlar arasında göğüs bölgesinde oluşan kist ve erkeklerin cinsel organında şişme ve ödem gibi belirtiler bulunuyor.
Bir süredir tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınına yönelik “küresel acil durum” ilan etmişti.
Bir süredir tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınına yönelik “küresel acil durum” ilan etmişti.
Ardından İspanya, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamış ve Avrupa’da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm kaydedilmişti.