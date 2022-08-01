Maymun Çiçeği virüsünün yeni belirtileri ortaya çıktı! Özel bölgenizde bu değişiklikler varsa dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede maymun çiçeği virüsü sebebiyle küresel acil durum ilan edilmişti. Virüsün giderek yayılması sonrası hastalığın belirtileri hemen hemen herkes tarafından merak ediliyor. Yapılan son çalışmalar neticesinde maymun çiçeği virüsünün yeni belirtileri ortaya çıktı. Bunlar arasında göğüs bölgesinde oluşan kist ve erkeklerin cinsel organında şişme ve ödem gibi belirtiler bulunuyor.