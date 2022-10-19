Mauro Icardi'ye Wanda Nara şoku! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa ortaya çıktı!

Barıştılar deniliyordu

Arjantin'e eşi Wanda Nara ile barışmak için gittiği iddia edilen Mauro Icardi, dönüş yolunda yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Yıldız futbolcu uçaktan paylaştığı fotoğrafa, 'Mutlu dönüyorum' notunu yazmıştı. Ünlü çiftin barıştığı yönde iddialar ortaya atılmıştı.

"Ben bekar biriyim, beni sen terk ettin!

Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan görüşmelerini paylaşmıştı. Mesajlarda Wanda Nara, Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" yazarken, Arjantinli süperstar "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadeleri dikkat çekmişti.