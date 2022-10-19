Mauro Icardi'ye Wanda Nara şoku! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa ortaya çıktı!
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Mauro Icardi'ye eşi Wanda Nara'dan bir şok daha. Yıldız golcünün aynı zamandan menajerliğini yapan güzel model Wanda Nara, Icardi transferinde büyük rol oynamıştı. İstanbul' yerleşen Wanda Nara, Mauro Icardi'yi terk ettiğini açıklamış, Icardi ise aşkı için yollara düşmüştü. Ayrılık sonrası 35 yaşındaki Wanda Nara, yeni sevgilisiyle dudak dudağa ortaya çıktı.
Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ve son gün Fransa Ligue 1 devi Paris Saint - Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, saha içerisinde oynadığı futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelmişti.
Icardi'den ayrıldığını açıkladı
Wanda Nara, geçtiğimiz ay Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık açıklaması sosyal medyanın gündemine otururken ünlü isim açıklamasında, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Icardı barışmak için gitti
Transfer döneminde İstanbul'a birlikte gelen çift, daha sonra anlaşmazlıkları nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Mauro Icardi'yi terk ederek Arjantin'e geri dönmüş, neye uğradığını şaşıran Arjantinli yıldız soluğu eşinin yanında almış ve barışmak için yanına gitmişti.
Barıştılar deniliyordu
Arjantin'e eşi Wanda Nara ile barışmak için gittiği iddia edilen Mauro Icardi, dönüş yolunda yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Yıldız futbolcu uçaktan paylaştığı fotoğrafa, 'Mutlu dönüyorum' notunu yazmıştı. Ünlü çiftin barıştığı yönde iddialar ortaya atılmıştı.
"Ben bekar biriyim, beni sen terk ettin!
Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan görüşmelerini paylaşmıştı. Mesajlarda Wanda Nara, Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" yazarken, Arjantinli süperstar "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadeleri dikkat çekmişti.