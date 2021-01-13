Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Akrep dizisinin yıldızıyla aşk yaşıyor bakın kim
TRT 1'in favori dizisi Masumlar Apartmanı'nın oyuncusu Uğur Uzunel, Star Tv'de yayımlanan Akrep dizisinin yıldızıyla aşk yaşıyor.
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel, dizi sayesinde birçok hayran kitlesini peşinden sürükledi. Hal böyle olunca Uzunel'in özel hayatı da merak edildi.
Masumlar Apartmanı dizisinde Merve Didar'ın hayat verdiği Gülben'in platonik aşık olduğu Esat'ın gerçek sevgilisini görenler gözlerine inanamadı.
Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel, Star TV'de yayınlanan Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı 'Akrep' dizisinde Ayşem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Beril Pozam ile aşk yaşıyor.
Beril Pozam ve Uğur Uzunel çifti Afili Aşk dizisinde birlikte rol aldı. Uzunel'in yengesi karakterini canlandıran Beril Pozam'ın dizideki arkadaşlığı aşka dönüştü.