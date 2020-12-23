Masumlar Apartmanı yıldızı Farah Zeynep Abdullah isyanı bastı 'Artık yeter'
Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah, 'Aradığı aşkı bulamadı' haberlerine sinirlendi.
Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün Twitter hesabından "Ben kendimin beyaz atlı prensiyim" diye bir paylaşımda bulundu. Abdullah, daha sonra kendisi için "Aradığı aşkı bulamadı" şeklinde yapılan yorumlara sitem etti.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan 31 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
''Kötü bir şey söylemek istemiyorum, ama bu beyinsizce bir yorum. Gerçekten artık yeter! Bizim prense, kahramana ihtiyacımız yok. Eski masallar bitti. O çağ da kapandı.''
Öte yandan güzel oyuncunun geçtiğimiz haftalarda Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Farah Zeynep, Murat Boz'la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere ''Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?'' demişti.