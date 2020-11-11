Masumlar Apartmanı yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile Murat Boz bomba aşkı
Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığına dair dedikodular magazin gündemine bomba gibi düştü.
SnobMagazin'in haberine göre; magazin kulisleri ünlü pop şarkıcısı Murat Boz ve şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde boy gösteren Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiasıyla çalkalanıyor.
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Bir dost meclisinde aynı masada ve yan yana oturdukları görülen Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığına dair iddialarda bulunuldu.
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Kimi çevreler ise Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın bir müzik projesi üzerine çalıştıklarını öne sürdü.
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Sosyal medyada birbirlerini yakından takip eden Murat ve Farah Zeynep Abdullah'ın birlikte olup olmadıkları tartışma konusu oldu.
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