Masumlar Apartmanı Safiye hareket yaptı fena maskara oldu!
TRT 1 ekranlarının son dizi bombası Masumlar Apartmanı her bölümü ile sosyal medyaya konu oluyor. 7. son bölümü ile ekrana gelen diziye temizlik hastası Safiye'nin yaptığı hareket damga vurdu, Safiye fena maskara oldu.
TRT 1'in daha ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Masumlar Apartmanı yayınlandığı her bölümün ardından sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi reyting listesinin zirvesini kimseye kaptırmıyor.
Gerçek bir hayat hikayesinin beyaz cama uyarlaması olan Masumlar Apartmanı dizisi korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı büyük sırlarla dolu Han (Birkan Sokullu) ile imkansız aşkını konu alıyor.
Dizide temizlik hastası olan Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola ise performansı ile seyirciden her hafta alkışı kapıyor. Ailenin en büyüğü ve temizlik hastası olan Safiye son bölüme yaptığı hareket ile damga vurdu, fena ti'ye alındı.
İşte Safiye'yi maskara eden o sahne...
Alzheimer hastası olan babası Hikmet'i İnci ile birlikte annesinin oturduğu koltukta yanyana gören Safiye'nin gözü döndü. İnci'yi dışarı atmak için ard arda hakaretler savuran Safiye'yi Han bile durduramadı.