Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı yayımlandığı ilk günden beri en çok izlenen yapımlardan biri haline geldi. Başarılı oyunculuklar ve dizinin konusu itibariyle her yayımlandığı Salı akşamı sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında.