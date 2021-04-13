Masumlar Apartmanı oyuncusu Mavera'ya gitti geri dönme umutları yok oldu
TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'na geri dönmesi beklenen oyununcu ters köşe yaptı.
Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı yayımlandığı ilk günden beri en çok izlenen yapımlardan biri haline geldi. Başarılı oyunculuklar ve dizinin konusu itibariyle her yayımlandığı Salı akşamı sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında.
Son dönemlerde ise oyuncu değişiklikleriyle gündeme geliyor. Dizide Esat'ı canlandıran Uğur Uzunel'in son bölümde ortalarda gözükmemesi hayranlarını telaşlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir ayrılık ise herkesi yıktı.
Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakterinin ilk sevgilisi ve ona iyi gelen Naci'ye hayat veren Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Öngel'in tekrardan diziye döneceği konuşuluyordu ki Masumlar Apartmanı seyircisini üzen bir hamle geldi.
Masumlar Apartmanı’ndan ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu olan Tansel Öngel, TRT'nin Ramazan ayına özel dizisi Mavera'da başrol oynayacak.