Masumlar Apartmanı dizisi neden yok TRT 1'in kararı seyirciyi isyan ettirdi

TRT'nin reyting rekorları kıran, başladığından beri milyonlarca kişi tarafından sıkı takip edilen dizisi bu sene Masumlar Apartmanı. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizi büyük bir hayran kitlesini peşine taktı.