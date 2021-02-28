Masumlar Apartmanı alay konusu oldu TRT'deki o sahne dile düştü

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi' adlı kitabından beyaz cama uyarlama. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin bir kaza sonucu Han ile tanışması ve onun psikolojik sorunları olan kardeşleri ile bir araya gelmesini anlatan dizi ilk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor.