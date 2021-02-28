Masumlar Apartmanı alay konusu oldu TRT'deki o sahne dile düştü
TRT 1'nin seyredilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 24. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken dizinin son bölümündeki bir sahne sosyal medyanın diline düştü, TRT dizisine yorum yağdı.
Gerçek hayattan esinlenen konusu ile salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 23. bölümü ile ekrana geldi. Yıllar sonra ilk kez sokağa çıkan Safiye ve Naci'nin duygusal sahneleri seyirciyi ekran başına kilitlerken gözlerden kaçmayan bir sahne vardı ki sosyal medyanın diline düştü.
Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi' adlı kitabından beyaz cama uyarlama. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin bir kaza sonucu Han ile tanışması ve onun psikolojik sorunları olan kardeşleri ile bir araya gelmesini anlatan dizi ilk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor.
Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise seyirciyi çok heyecanlandıran olaylar yaşandı. Naci'nin hayatına girmesi ile bambaşka biri olmaya başlayan Safiye şeytanın bacağını kırdı ve yıllar sonra dışarıya çıktı.
Hayatının aşkı Naci'nin çok hasta olduğunu, sayılı günleri kaldığı henüz bilmeyen Safiye, tüm cesaretini toplayarak sokağa adımı atıyor. Safiye'yi öğrencilik yıllarında ilk kez elini tuttuğu sinemaya götürmek isteyen Naci'nin romantik planı ekran başındakileri duygulandırsa da, seyirciye yansıyan bir sahne pes dedirtti.