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Masumiyet yıldızları Serkay Tütüncü İlayda Alişan yakalandı 'Sevgili değiliz' demişlerdi

Masumiyet yıldızları Serkay Tütüncü İlayda Alişan yakalandı 'Sevgili değiliz' demişlerdi

Final yapan FOX TV dizisi Masumiyet yıldızları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü sevgili değiliz demişlerdi. Ünlü ikili, fena yakalandı.

Masumiyet yıldızları Serkay Tütüncü İlayda Alişan yakalandı 'Sevgili değiliz' demişlerdi

FOX TV'de güçlü kadrosu ve sevilen isimlerle beraber çekilen fakat yalnızca 13 bölüm süren Masumiyet dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Dizinin genç yıldızları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ise birbirlerine çok yakıştırıldı. 

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Masumiyet yıldızları Serkay Tütüncü İlayda Alişan yakalandı 'Sevgili değiliz' demişlerdi

Zaman zaman dizi boyunca da aralarında aşk yaşadıkları iddia edilen ikilinin dizinin bitimiyle sevgili oldukları iddiası daha da yayıldı. Herkes aynı soruyu sormaya başlayınca her iki oyuncu da bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

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Masumiyet yıldızları Serkay Tütüncü İlayda Alişan yakalandı 'Sevgili değiliz' demişlerdi

Aralarında bir ilişki olmadıklarını söyleyen İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, fena yakalandı. 

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Masumiyet yıldızları Serkay Tütüncü İlayda Alişan yakalandı 'Sevgili değiliz' demişlerdi

Haklarında çıkan aşk iddiasını yalanlayan ikili, Bodrum Gümüşlük'te Magazin Burada kameralarına el ele yakalandı.

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