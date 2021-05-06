Masumiyet Sadakatsiz Survivor Melik Adım Melek'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
5 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masumiyet, Benim Adım Melek ve Survivor programlarını hüsrana uğrattı.
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam Acun Ilıcalı yeni takımları açıkladı. Seyircileri ekran başına kilitleyemeyen program reytinglerde dibe çakıldı.
Bir arada yeni bir hayata başlamak için çocuklarıyla Almanya’dan dönen Melek, Kerem’in gidecek olmasıyla perişan olduğu Benim Adım Melek'in son bölümü reytinglerde umduğunu başarıyı yakalayamayıp ilk 10'un dışında kaldı.
Asya ve Derin’in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisi oldu. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin’i köşeye sıkıştırdı fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyetinin olmadığı Sadakatsiz'in reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Hale’nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kaldığı Masumiyet'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte çarşamba günü reytingleri...