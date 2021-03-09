Masumiyet dizisine dair iddialar olay yaratmıştı Deniz Çakır gerçekleri açıkladı
FOX TV'deki Masumiyet dizisine dair gerçekleri Deniz Çakır, önceki gün Etiler'de görüntülenince açıkladı.
EDHO'daki performansının ardından Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar ile beraber başrol oynadığı Masumiyet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Dizi ilk bölümüyle daha çok beğenildi. Fakat diziye gölge düşüren bazı iddialar ortaya atıldı.
Deniz Çakır için sette kavga ettiği iddiası ortaya atıldı. Hatta daha dizi başlamadan sette kavga çıktı haberleri hızla yayıldı. Dizinin yayımlanmaya başlamasıyla bu haber geride kalsa da henüz yeni bir açıklama geldi.
Masumiyet dizisine dair bir diğer iddia ise Münevver Karabulut cinayetinden esinlenildiği yönündeydi. Masumiyet'te sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) canavarca hislerle darp edip öldü sanarak çöpe atan zengin ailenin oğlu İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncu, rol aldığı kadına şiddeti konu alan dizinin Münevver Karabulut cinayetinden esinlendiği iddialarını, "Dizinin konusu bir tanesine bağlanamaz. Binlerce kadın öldürülüyor, nasıl olur da birinin üzerinden yürünsün?" diyerek, yalanladı.