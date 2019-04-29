Mastürbasyon videosuyla skandala imza atan Kerimcan Durmaz'dan takipçisine iğrenç yanıt!

Kerimcan, yaptığı açıklamada her ne kadar kendisine gönderilen bir videoyu avukatına şikayet etmek isterken yanlışlıkla paylaştığını iddia etse de skandal videosunda gerçeğin öyle olmadığı Durmaz’ı giydiği kıyafet ve aksesuarları ele verdi.