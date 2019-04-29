Mastürbasyon videosuyla skandala imza atan Kerimcan Durmaz'dan takipçisine iğrenç yanıt!
Uçakta çektiği müstehcen bir videosunu sosyal medya sayfasından ‘Bana bakın ama’ notuyla paylaşan, saniyeler sonra ise silen internet fenomeni Kerimcan Durmaz, bu sefer de olayla ilgili takipçisiyle atıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ve bazı mekanlarda sergilediği DJ’lik performansıyla adından söz ettiren Kerimcan Durmaz, dün akşam saatlerinde Instagram hesabının hikaye kısmında mastürbasyon videosunu paylaşarak skandala imza atmıştı.
18
Hemen arkasından yaptığı açıklamada “O kişi ben değilim” dese de Durmaz’ın yakın takipçileri gerçeği ortaya çıkardı.
28
Kerimcan, yaptığı açıklamada her ne kadar kendisine gönderilen bir videoyu avukatına şikayet etmek isterken yanlışlıkla paylaştığını iddia etse de skandal videosunda gerçeğin öyle olmadığı Durmaz’ı giydiği kıyafet ve aksesuarları ele verdi.
38
Uçağa binmeden önce havaalanından bir fotoğrafını paylaşan Durmaz’ın skandal videoda görünen kıyafet ve aksesuarları aynı.
48