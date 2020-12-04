MasterChef'ten kovulan Uğur ve belediyeler açıklaması Acun Ilıcalı'dan geldi
MasterChef Türkiye'den kovulan Uğur Deniz Yılmaz ve belediye iddialarına Acun Ilıcalı açıklık getirdi. Ilıcalı, Twitter'dan isyan etti.
MasterChef Türkiye yarışmasının favori isimlerinden Uğur'un geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sosyal medya paylaşımları başını fena yaktı. Birçok açıdan birçok kişiye hatta Acun Ilıcalı'ya kadar küfürler savuran Uğur'un paylaşımları kısa sürede Twitter'da yayıldı. Herkes Uğur'un küfürleri paylaşımlarını konuşmaya başladı.
Bu durum üzerine Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden MasterChef yarışmacısı Uğur'un diskalifiye olduğunu duyurdu. İlk olarak herkes küfürlü paylaşımları nedeniyle Uğur'a tepki gösterirken diskalifiye olmasıyla sosyal medya ikiye bölündü.
Uğur'un MasterChef Türkiye yarışmasının eleme gecesinde gözyaşları içinde herkesten özür dilemesi ve diskalifiye edilmesini olgunlukla karşılıyor olması ise tepkilerin Acun Ilıcalı'ya dönmesine neden oldu.
Uğur, kameralar karşısında masaya kapanarak ağladı ve şeflerin yüzüne bakamadığını söyledi. Küfürlü paylaşımlarının çocukluğuna verilmesini istedi, şunları söyledi:
- 2012'de sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle şeyler yoktu. Ailevi problemler yaşamıştım. O yüzden saldırgandım ve her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyor insan pişmanım. Acun medyadan ve herkesten özür diliyorum.