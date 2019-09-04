Masterchef'ten elenen Onur ağlayarak gitti! Mehmet şef ilk kez böyle sinirlendi

Mavi takım oylamada ikinci eleme adayı olarak da Eda'yı çıkardı. Pasta şefi olan Eda, dokunulmazlık oyununda da çok kötü bir performans ortaya koydu. Takım arkadaşları da 5 oyla onun elemeye gitmesine karar verdi. Eda bu karara 'Herkes beni hep çok iyisin seni seviyoruz deyip harçerliyor' diyerek tepki gösterdi.