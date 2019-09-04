Masterchef'ten elenen Onur ağlayarak gitti! Mehmet şef ilk kez böyle sinirlendi
TV8 yarışması MasterChef yarışmasından kim elendi sorusu final oyunuyla belli oldu veda eden isim Onur'du. Eleme gecesine ise Mustafa'nın ettiği bir laf ve Mehmet şefin yanıtı damga vurdu
Masterchef yarışması Tv8 ekranlarında izleyiciyi eleme heyecanı ile ekrana kilitledi. Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı ilk turda kaybeden mavi takım olmuştu. İlk eleme adayları da bu takımdan çıktı. İkinci turda ise kırmızı takım farklı olarak yenildi ve 2 eleme adayı çıkardı. Final gecesinde 'Masterchef'ten kim elendi' diye beklerken geceye Mustafa'nın ettiği bir laf damga vurdu. Mehmet Şef küplere bindi. İşte Masterchef elemesinde yaşananlar:
Masterchef yarışında ilk eleme adayı olarak potaya atılan isim Mavi takımdan Ekin oldu. Mavi takım, kaptanları olan Suna'nın sunumda yaptığı hata sebebiyle yenilmişti. Suna dokunulmazlığı kazanınca kendini kurtardı. Takımı yakan Suna, eleme adayı olarak da rakip gördüğü Ekin'in adını verdi.
Mavi takım oylamada ikinci eleme adayı olarak da Eda'yı çıkardı. Pasta şefi olan Eda, dokunulmazlık oyununda da çok kötü bir performans ortaya koydu. Takım arkadaşları da 5 oyla onun elemeye gitmesine karar verdi. Eda bu karara 'Herkes beni hep çok iyisin seni seviyoruz deyip harçerliyor' diyerek tepki gösterdi.
Kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu
Masterchef'teki yarışın ikinci etabını kaybeden Onur'un kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu. Darülaceze'de yemek yapan kırmızı takım farklı olarak rakibine yenildi. Dokunulmazlık yarışında verilen yemek ise talaş böreği oldu.