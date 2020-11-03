MasterChef'te yeni dönem başladı! Yeni dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme sistemi
MasterChef Türkiye'de yeni dönem başladı. Şeflerin anlattıkları dokunulmazlık ve eleme oyunlarındaki değişiklikler ekrana yeni format yarından itibaren başlayacak.
MasterChef Türkiye'de yeni döneme dair değişiklikler açıklandı. 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef 91. bölümde şefler, yeni dönemde nelerin değişeceğini tek tek anlattı. Yarından itibaren başlayacak yeni dönemde dokunulmazlık oyunu ve eleme sistemi değişti.
Yeni ödül oyunu: Yarından itibaren değişen sistemde MasterChef Türkiye'de bundan sonra her Salı günü ödül oyunu oynanacak. Bu oyunda birbirinden özel ödüller verilecek.
Dokunulmazlık oyunu ve eleme sistemi: MasterChef'te her hafta takımlar arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkıyor.
Böylece haftada altı eleme adayı belirleniyordu. Pazar günü bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi eleniyordu.