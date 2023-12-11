MasterChef'te şok gece! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Dün akşam bakın kim elendi?
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MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümümde Dilara, Esra, Cemre ve Kıvanç arasında eleme heyecanı yaşandı.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi.
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Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç arasında eleme oyunu oynandı.
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Eleme oyununun ilk turunda şefler dört yarışmacının yaptığı yemekleri puanladı.
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Yapılan puanlama sonucunda Kıvanç 19, Dilara 18, Esra 14 ve Cemre 14 puan topladı. Daha sonra gecenin ikinci oyununa geçildi.
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