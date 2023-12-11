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MasterChef'te şok gece! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Dün akşam bakın kim elendi?

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MasterChef'te şok gece! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Dün akşam bakın kim elendi?

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümümde Dilara, Esra, Cemre ve Kıvanç arasında eleme heyecanı yaşandı.

MasterChef'te şok gece! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Dün akşam bakın kim elendi?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. 

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MasterChef'te şok gece! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Dün akşam bakın kim elendi?

Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç arasında eleme oyunu oynandı. 

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MasterChef'te şok gece! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Dün akşam bakın kim elendi?

Eleme oyununun ilk turunda şefler dört yarışmacının yaptığı yemekleri puanladı.

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MasterChef'te şok gece! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Dün akşam bakın kim elendi?

Yapılan puanlama sonucunda Kıvanç 19, Dilara 18, Esra 14 ve Cemre 14 puan topladı. Daha sonra gecenin ikinci oyununa geçildi. 

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