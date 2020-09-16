Masterchef'te koronavirüs şoku çekimler iptal edildi ilk eleme adayları belli oldu
TV8 yemek yarışması Masterchef Türkiye de koronavirüsten etkilendi. Kanal yönetimi çekimlerle ilgili yeni karar aldı. Bu haftanın ilk eleme adayları da ortaya çıktı.
Ekranların en çok sevilen ve seyredilen yarışmacı Masterchef Türkiye 3. sezonu ile şu sıralar TV8 ekranlarında fırtınalar estiriyor. Haftanın 6 günü yayınlanan yarışma, reyting listelerindeki zirveyi kimseye bırakmıyor.
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Deneyimli ve fenomen şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu programda birbirinden yetenekli ve farklı 16 yarışmacı en iyi lezzet için kıyasıya yarışıyor.
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Dünyayı yakan koronavirüs şoku bu sezon Masterchef Türkiye'yi de vurdu. Geçtiğimiz sezonlarda her hafta farklı 2 yerde dış çekim yapan programda bu sezon dış çekim yapmayacak.
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Tv8’de bu sezona damga vuran programlardan Masterchef Türkiye koronavirüs sebebiyle çekimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.
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