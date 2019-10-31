Masterchef'te eleme neden olmadı sürpriz gelişme! Suna hıçkırıklarla ağladı
TV8'deki Master Şef Türkiye'den kim elendi sorusunun yanıtını verecek eleme ertelendi. Murat, Suna, Ekin, Eda, Alican, Rıfat elemeye çıkacak isimler olacak.
TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta bir ilk yaşandı. Her hafta elemeye 4 aday çıkarken bu hafta sayı 6 kişi çıktı. Bunun sebebi de kaptanlık oyununda ekibin yarısının yemeğini yetiştirememesi oldu. Master Şef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı beklenirken sürpriz bir gelişme oldu.
Bu hafta bir ilk yaşandı
MasterChef'de ilk olarak her hafta olduğu gibi kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmada Kıvanç, Ekin, Yasin, Alican, Güzide ve Batuhan yemeklerini yetiştiremeyince şefler çileden çıktı. Danilo, Mehmet Şef ve Somer şef yarışmacılara bugüne kadar hiç verilmeyen bir ceza verdi. Masterclas ödülünü iptal edip doğrudan elemeye gidecek 2 yarışmacı için yarışma düzenledi. Bu yarışma sonunda Ekin ve Alican doğrudan elemeye kaldı.
MasterChef yarışmasının ilk eleme etabında ise kırmızı takım ile mavi takım gazilere yemek yaptı. Yarışı açık farkla kazanan Mustafa'nın kaptanlık yaptığı kırmızı takım olunca Rıfat'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım dokunulmazlık oyunu oynamak durumunda kaldı.
Dokunulmazlığı kazanan Cemre oldu ve eleme için Rıfat'ın adını verdi. Takım oylamasında ise sürpriz olmadı ve ekip Eda'yı eleme potasına attı. MasterChef'in ikinci eleme etabında ise mavi takım ve kırmızı takım bu kez farklı bir oyun oynadı.