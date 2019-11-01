Masterchef'ten elenen Murat öyle çok ağladı ki herkes şaşırdı

Masterchef'te bir ilk: Elemeye 6 kişi çıktı

MasterChef yarışmasında bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı elemeye kalan Ekin, Alican, Suna, Murat, Rıfat ve Eda'nın yarışıyla ortaya çıktı. Bu hafta 4 yerine 6 kişi elemede yarıştı. Bunun sebebi kaptanlık oyununda yemeğini yetiştiremeyenler içinden 2 kişinin Ekin ve Alican'ın da elemeye gönderilmesi oldu. Elemede Master Şef'ten gidecek ismi analı kızlı yemeği belirledi. Mehmet Yalçınkaya eleme adaylarının hepsine eve gidiş bileti dağıttı.