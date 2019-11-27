MasterChef'te dokunulmazlığı kırmızı takım aldı eleme adayları belli oldu

MasterChef'te dokunulmazlığı kırmızı takım aldı eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye dün akşam 54. son bölümüyle ekranlara geldi, dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılardan ele adayları belli oldu.
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye yarışmasında çeyrek final heyecanı yaşanmaya başladı. Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin MasterChef'in son bölümü Gaziantep'te çekildi. Gaziantep'teki tarihi bir binada kurulan stüdyoda yarışmacılar yöresel yemekleri yaparak mücadele etti.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu. Çeyrek final haftasında mavi ve kırmızı takımlar Gaziantep'e konuk oldu. Gaziantep mutfağının önemli temsilcilerinden şef Doğa Çitçi, yöresel yemeklerden oluşan menüyü söyledi.
MasterChef'in dokunulmazlık oyununda menü, dövmeli alaca çorbası, kıymalı zeytin böreği, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı, astarlı sütlaç oldu.
Yarışmacılar kendilerine ayrılan sürede yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele etti. Yarışmacıların yemeklerini ise Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ile futbol takımı oyuncuları tadarak puan verdi. Programın özel konuklarının beğenisine sunulan yemekler ile misafirlerin verdikleri oylar kazanan takımı belirledi.