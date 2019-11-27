MasterChef'te dokunulmazlığı kırmızı takım aldı eleme adayları belli oldu

Yarışmacılar kendilerine ayrılan sürede yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele etti. Yarışmacıların yemeklerini ise Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ile futbol takımı oyuncuları tadarak puan verdi. Programın özel konuklarının beğenisine sunulan yemekler ile misafirlerin verdikleri oylar kazanan takımı belirledi.