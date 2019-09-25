MasterChef'te ceza oyunu için kıyasıya kapışma! Atarım çöpe deyip tepki gösterdi
25 Eylül Çarşamba günü MasterChef'te yarışmacılar ceza oyunu için kıyasıya bir şekilde yarışmaya başladı.
MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dün akşam yarışmaya veda eden Müge'de yer aldı. Mavi takım ve kırmızı takım ceza oyununda 4 çuval soğan ve 4 çuval patates doğradı.
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Yarışmacılar patatesleri cips için soğanı ise piyaz için en kısa sürede doğramaya çalıştı. Kazanan takım ödül olarak şeflerden Burger MasterClass'ı alacak.
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Patates ve soğanları en kısa sürede doğrayarak Burger MasterClass'ı kazanan takım kırmızı takım oldu. Kazanan yarışmacılar şeflerden burger yapmanın inceliklerini öğreniyor.
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"Öttürme onu, atarım çöpe"
Mehmet şef yarışmacılara burger etini anlatırken Murat'ın blender makinesi çalıştırmasına tepki gösterdi. Mehmet şef "öttürme onu, atarım çöpe" diyerek tepki gösterdi.
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