MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay üstüne yürüdü!
MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonunda heyecan iyice tırmanıyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Çağatay Doğanoğlu, fragmanda Mehmet Şef'le gergin dakikalar yaşadı. Yaşanan olayın ardından Mehmet Şef stüdyodan kovunca Çağatay delirdi. Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğü anlar herkesi şok etti.
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef, yeni sezonuyla da izleyenleri ekrana bağlıyor. Son bölümün ardından verilen fragmanda yaşanan gergin dakikalar, herkesi merak ettirdi. Mehmet Şef ve Çağatay Doğanoğlu arasında çıkan tartışma büyüdü ve Çağatay öfkesini kontrol edemedi.
Masterchef Türkiye 2025'te dokuzuncu hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken stüdyoda tansiyon yükseldi. Ana kadroya katılan üçüncü yarışmacı olan Çağatay Doğanoğlu, bu hafta hem eleme potasına girmesi hem de yaşadığı büyük gerginlikle gündeme oturdu.
MEHMET ŞEF'TEN SERT UYARI
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Mavi takım kaptanı Çağatay'ın arkadaşlarıyla şakalaşarak dikkati dağıtması üzerine Mehmet Şef'in sert bir çıkış yaptığı görüldü. Daha önce uyarılmasına rağmen tavrını sürdürmesi, stüdyodaki gerilimi artırdı. Bunun üzerine Mehmet Şef, genç yarışmacıyı stüdyodan kovdu.
STÜDYODA ŞOK ANLAR
Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Çağatay'ın, stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine kapılarak şefe doğru yürüdüğü anlar oldu. O esnada diğer yarışmacılar devreye girerek arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bu gerginlik, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.