MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay üstüne yürüdü!

STÜDYODA ŞOK ANLAR

Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Çağatay'ın, stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine kapılarak şefe doğru yürüdüğü anlar oldu. O esnada diğer yarışmacılar devreye girerek arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bu gerginlik, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.